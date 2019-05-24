Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов

Эксперты по информбезопасности предупредили о случаях подмены телефонного номера банка для введения в заблуждение клиента, пишет «Коммерсантъ».

Так, привычка называть коды, присланные в СМС-сообщениях может обернуться потерей средств. Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка. Однако иногда это необходимо для совершения отдельных операций: подключении автоплатежей, досрочном погашении кредитов, для проверки корректности номера телефона.

Специалисты опасаются, что такие случаи формируют у клиентов шаблоны поведения, используемые мошенниками.

В ЦБ отметили, что пока к ним не поступало жалоб на подобные проблемы.