Ретейлеры предупредили о скором росте цен из-за ставок на эквайринг

Российские ретейлеры предупредили банки и платежные системы о возможном росте цен из-за ставок на эквайринг, пишут «Известия».

Продавцы пожаловались, что оплата банковскими картами обходится в четыре раза дороже, чем прием наличных.

Как говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России, если ставки по эквайрингу не упадут, то цены будут расти, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей замедлится.

Как отмечается, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли продавцов. В 2018 году они недополучили 7,4% прибыли, в 2019 году могут лишиться 10%.