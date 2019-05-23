Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты России направило в кабмин предложения о преобразовании Пенсионного фонда (ПФР) в публично-правовую компанию. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Также планируется изменение фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования.

По данным источников, вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе внебюджетных фондов.

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — еще в декабре 2017 года.