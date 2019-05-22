«Роскачество» проверило молочную продукцию с заменителями жира

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, по итогам проверки ряда магазинов Москвы практически все производители молочной продукции, которые используют заменители молочного жира, привели маркировку в соответствие с новыми требованиями.

Однако, как уточняется, некоторые производители приняли решение уйти из сферы молочной продукции, перейдя на выпуск суфле и десертов.

Товары с содержанием растительных жиров должны содержать в наименовании слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

«Эксперты изучили 535 упаковок молочных продуктов…среди которых были сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки», — подчеркивает организация.

Выяснилось, что правило маркировки нарушили около 1%: нарушения были обнаружены только в пяти товарах.

Ранее сообщалось, что «Роскачество» определило лучшие марки кефира.