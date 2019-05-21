«Держим руку на пульсе»: ФАС о скачке цен на бензин

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Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин, комментируя сообщения о возможном скачке цен на бензин, заявил, что поводов для паники нет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, динамика не должна превысить темпов инфляции.

Он также отметил, что в антимонопольной службе держат руку на пульсе

«В случае чего, применим меры антимонопольного реагирования», — заключил Махонин.

Ранее сообщалось, что кабмин внес ясность в сообщения о скачке цен на бензин.