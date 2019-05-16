Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, железнодорожная часть заработает в конце года.

Он отметил, что власти занимаются вопросом по вводу в Крым крупных корпораций по производству продовольствия, чтобы снизить цены.

«Нужно заводить туда и сети, вы правы, соответствующие ведомства в Москве этим занимаются», — сказал Путин.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Его автомобильную часть открыли 15 мая 2018 года.