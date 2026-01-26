В Кремле ожидают, что работа экспертных групп по Украине продолжится на этой неделе

В России ожидают, что работа экспертной группы РФ, США и Украины продолжится в течение недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

«Мы знаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена. И что это будет на неделе, в течение недели», — сказал Песков.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. СМИ писали, что на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.

