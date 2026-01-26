Мужчина смог вернуть потерянные $6270 благодаря поступку незнакомца

UPI: американец нашел около своего дома $6270 и помог вернуть их владельцу

Житель Калифорнии смог вернуть $6270 наличными, которые потерял по дороге домой, благодаря честности другого мужчины, пишет UPI.

По данным правоохранительных органов, один из жителей Невады обратился в офис шерифа после того, как обнаружил во дворе своего дома личные вещи, не принадлежащие его семье, а также разбросанные по участку наличные деньги.

Сотрудники шерифского управления смогли установить личность владельца денег по другим предметам, найденным рядом. Выяснилось, что купюры и личные вещи находились в сумке, которая по ошибке осталась незакрытой и из которой высыпались вещи во время поездки.

Владелец денег позже проехал по маршруту, поняв, что потерял вещи, однако самостоятельно найти их не смог. Семья мужчины сообщила полиции, что возвращение денег стало для них «настоящим чудом» и исполнением молитв.

Капитан оперативного отдела шерифского управления Расти Грин отметил, что поступок жителя стал примером гражданской ответственности.

«Он просто сделал то, что счел правильным, — без ожидания благодарности или признания. Такие решения действительно меняют жизни», — заявил Грин.

Офис шерифа поблагодарил жителя за проявленную честность и напомнил, что подобные поступки укрепляют доверие внутри сообщества.

