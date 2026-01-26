Размер шрифта
В Минсельхозе заметили удешевление некоторых овощей

Минсельхоз: в России огурцы подешевели на 5,7 %, а томаты — на 17 %
Стоимость огурцов и помидоров в России снизилась в сравнении с результатами прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства РФ.

«Отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7% (143,3 рубля за килограмм), а томатов — на 17% (144,3 рубля за килограмм). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

В Минсельхозе отметили, что по итогам 2025 года в России собрали высокий урожай, который достиг около 7,6 млн тонн продукции открытого и закрытого грунта.

В ноябре прошлого года инженер-практик и эксперт по механизации сельского хозяйства Константин Фоменко сообщил, что цены на овощи в России зимой традиционно растут, однако в этом сезоне значительных скачков не ожидается. По его словам, стоимость овощей формируется под влиянием целого ряда факторов — природных, экономических и логистических.

Ранее в России объяснили ускорение инфляции.
 
