Общество

Блогершу с маленькой дочерью задержали в аэропорту Екатеринбурга и довели до слез

Блогершу из Екатеринбурга задержали в аэропорту из-за проблем с документами
Павел Лисицын/РИА Новости

Блогера Александру Коцкую с маленькой дочерью задержали в аэропорту Кольцово при возвращении из Казахстана. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам екатеринбурженки, она и ее дочь Ева улетели из страны 17 января. Тогда, при прохождении пограничного контроля ребенку хватило свидетельства о рождении, и Коцкая не подозревала, что на обратном пути у них возникнут проблемы.

Однако из-за вступления в силу новых правил с 20 января, согласно которым при пересечении границы у несовершеннолетнего должен быть собственный загранпаспорт, пограничники просто выгнали Александру и Еву с прохождения контроля, отобрав документы.

При этом у матери с дочерью, которые застряли в транзитной зоне, не было еды и заканчивалась вода. Коцкая утверждает, что столкнулась с грубым обращением со стороны сотрудников, которые не могли ответить на уточняющие вопросы и угрожали закрыть их с дочерью в комнате.

Лишь один из них попытался успокоить женщину — «сказал не плакать, обещал, что принесет нам смесь из багажа и все будет ок». Теперь блогерша намерена пожаловаться в надзорные органы.

«Я говорю: «Вы понимаете, что мы граждане РФ и вернулись домой со всеми документами! Мы уехали по свидетельству тогда, когда закона не было! Нас пропустили все, а теперь мы не можем вернуться домой?» И он (сотрудник — прим. ред.) сказал: «Ваше гражданство ничего не значит». Вот как минимум за эту фразу я подам жалобу», — заявила инфлюенсер.

Ранее россиянке отказали во въезде в Грузию со словами «Крым — это Украина».
 
