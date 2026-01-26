В РПЦ рассказали, как нужно бороться с Зеленским

Митрополит Кирилл: с Зеленским нужно бороться молитвой, как с сатанистами

Президента Украины Владимира Зеленского можно победить молитвой, как сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский), пишет РИА Новости.

«Что можно сделать против сатаниста-Зеленского?.. До конца этот сатанизм истребить невозможно, нужна молитва, сила Божия», – сказал митрополит.

31 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться за то, чтобы на Украине произошли добрые перемены.

24 декабря зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение украинских властей праздновать 7 января День программиста вместо Рождества Христова является «безумием» и демонстрацией презрения к православному большинству населения страны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла изображение Зеленского в виде святого.