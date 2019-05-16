КБ Стрелка: дороже всего в России благоустраивать улицы, дешевле — парки

Стоимость каждого благоустроенного гектара в российских городах колеблется от 4,9 млн до 129 млн руб., следует из мониторинга затрат на благоустройство в российских городах в рамках муниципальных программ, которые провело КБ Стрелка.

В выборку попало 25 общественных пространств в 21 городе — это улицы, парки, скверы, площади и набережные. Согласно исследованию, больше всего средств тратится на благоустройство площадей, а меньше всего – парков.

Так, в среднем благоустройство гектара уличной территории обходится в 51 млн руб., хотя стоимость от города к городу может разниться в 2-3, а то и 8 раз.

«Нижний Новгород (128,8, улица), Тула (87,4, улица), Воронеж (78,5, площадь), Астрахань (67,2, парк), Липецк (45,8, площадь) лидируют по расходам бюджетных средств на благоустройство гектара общественных пространств», — говорится в сообщении «Стрелки».

Естественно, стоимость разнится и от типов материалов и работ, которые проводятся.

Например, на набережную можно потратить и 20 млн руб/Га, и в два раза больше. «Так, набережная озера Нижний Кабан обошлась Казани в 45,2 млн руб/Га, а набережная реки Сура в Пензе — в 40,4 млн руб/Га. При этом существуют возможности благоустроить набережную малыми средствами — например, оставить природные берега и организовать деревянные террасы у воды, как это сделано в Белгороде, где благоустройство набережной реки Везелка обошлось в 19,8 млн руб/Га», — указывают авторы исследования.

Кроме того, чем дальше объект от центра, тем он обходится дешевле, что связано в том числе с плотностью инженерных коммуникаций и согласованиями. «Помимо денег, важным показателем при оценке благоустройства является степень соответствия территории дизайн-проекту. В среднем, она составила 60%. Точнее всего воплотить дизайн-проекты удалось в парке Хусейна бен Талала в Грозном (4,9 млн руб./Га) и на западной набережной реки Урал в Оренбурге (31,4 млн руб./Га)», — указывают исследователи.

В России благоустройство по-прежнему считают одной из разновидностей капремонта, которой не нужен проект. 53% доработок и переделок, влияющих на финальную стоимость, связаны с качеством проработки проекта, заключается в обзоре.

КБ Стрелка оговаривается: в расчетах использовались только средства, направляемые через государственные контракты, тогда как в ходе благоустройства могут привлекаться и другие источники.