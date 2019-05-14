Медведев отругал чиновников за разгильдяйство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство, передает РИА «Новости».

Медведев, открывая совещании по исполнению поручений президента России Владимира Путина, заявил, что необходимо провести «разбор полетов» по поручениям президента, которые были сделаны еще несколько лет назад.

«Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, а иногда просто не успевают, из-за разгильдяйства по несколько раз переносят», — заявил Медведев.

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