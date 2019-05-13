Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В пресс-службе пояснили, что 13 мая суд отклонил апелляционную жалобу от 2 марта 2018 года.

Отмечается, что Национальный банк планирует подать кассационную жалобу, чтобы добиться проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка.

Ранее сообщалось, что Коломойский подал пять новых исков по делу «Приватбанка».

Решение о национализации ПАО «Приватбанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.