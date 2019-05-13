«Жесткий дебют»: акции Uber рухнули до $39 за бумагу

Акции Uber в понедельник, 13 мая продолжили стремительное падение на 7,6%, сообщает CNBC.

В понедельник, 13 мая стоимость одной акции упала до $39 — эта цена ниже ожидаемой перед выходом на IPO. Капитализация после завершения торгов оценивалась в $69,7 млрд, отмечает телеканал.

Издание Business Insider назвало это «жестким биржевым дебютом».

Первый день торгов (10 мая) разочаровал инвесторов. В пятницу Uber начал торговаться на уровне $42 за акцию, но позже стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже упала.

Накануне выхода на IPO компания оптимистично оценивала свои активы. В Uber планировали продавать акции в диапазоне от $44 до $50 за акцию.

Ранее сообщалось, что акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов.