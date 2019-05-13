В ЕС прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе

Глава МИД Чехии Томаш Петричек отметил, что ЕС не хочет вводить новые антироссийские санкции из-за решения России раздавать гражданство жителям самопровозглашенных ДНР и ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чешского министра, Евросоюз хочет диалога, а не наказаний.

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает Россия», — добавил Петричек.

Такое же мнение высказал глава румынского МИДа Теодор Мелешкану.

Ранее сообщалось, что Эстония попросит для России новых санкций.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.