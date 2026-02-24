В Ульяновске ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация сообщила о приостановке обслуживания рейсов в аэропорту Ульяновска

Аэропорт Баратаевка, расположенный в городе Ульяновске, приостановил обслуживание рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

Заявление было опубликовано в 7:48 мск. В нем говорится, что в аэропорту ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

23 февраля в Краснодарском крае перенесли или отменили более 100 авиарейсов. Причиной послужила угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, писал Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, наиболее сложная ситуация наблюдалась в сочинском аэропорту. Здесь были задержаны 33 рейса на прибытие и 28 рейсов на отправку. Некоторые пассажиры ждали вылета более 15 часов. Еще 10 рейсов полностью отменили, нескольким следовавшим в Сочи самолетам пришлось «уйти» на запасные аэродромы.

В аэропорту Краснодара ситуация была не намного лучше. Руководству воздушной гавани пришлось отменить пять рейсов и задержать еще 33.

Ранее россиянам рассказали, что скоро у них появится возможность сдавать невозвратные билеты на самолеты.