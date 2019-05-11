Бензин подорожает в 12-ый раз за год в Белоруссии

В Белоруссии в воскресенье, 12 мая, вырастет цена на бензин. Об этом сообщает агентство »БелТА».

По имеющимся дынным, топливо вырастет в цене на 0,01 белорусских рублей (31 коп.). В концерне «Белнефтехим» необходимость повышения цен объясняют подорожанием нефти из России.

«По состоянию на 11 мая, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 7,2%», — рассказали в «Белнефтехиме».

Как отмечает радиостанция «Говорит Москва», увеличение цен на бензин в Белоруссии произойдет уже в 12-ый раз за год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ущерб от поставок «ядовитой» нефти из России.