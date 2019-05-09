WSJ узнала причину ужесточения позиции КНР в переговорах с США

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Источники рассказали, что более жесткая позиция Пекина в торговых переговорах с Соединенными Штатами была обусловлена верой в то, что Вашингтон может пойти на уступки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, в Белом доме удивились такой позиции и переговоры между сторонами оказались под угрозой срыва. Ожидается, что 9 мая переговоры должны быть возобновлены.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Пекин «сорвал сделку» во время торговых переговоров с Соединенными Штатами.