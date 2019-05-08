Остановить строительство «Северного потока-2» решили власти США

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен помешать России реализовать проект по строительству газопровода «Северный поток - 2», передает ТАСС.

По его мнению, газопровод является «рычагом давления на Европу«ю

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить», — заявил Помпео.

До этого Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства «Северного потока — 2».