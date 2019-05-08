Цены на нефть выросли

Цены на нефть растут утром 8 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск стоимость фьючерсов с поставкой в июле на нефть марки Brent выросла на 0,60% — до $70,30 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI — на 0,81%, до $61,90.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent рухнула до $70,42.