Bloomberg: жертвы крушения Boeing указали на невыученный урок 2009 года

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В иске жертв крушения Ethiopian Airlines к компании Boeing адвокаты указали на сходство двух недавних катастроф с лайнером 737 MAX, в которых погибли 346 человек, и крушением самолета более старой версии 737 авиакомпании Turkish Airlines в 2009 году, пишет агентство Bloomberg.

Агентство пишет об уроке 2009 года, который не усвоили в Boeing, не применив результаты расследования инцидента при запуске более современной модели Boeing — 737 MAX.

Следователи катастрофы 2009 года установили в то время неисправность датчика высоты. Тогда в инциденте с Boeing 737 под Амстердамом погибли девять человек, ранения получили 120 пассажиров рейса.

После этой аварии компания Boeing заменила дроссельные заслонки, чтобы предотвратить ошибочное считывание данных датчика высоты.

В 2017 году на работу поступили новые Boeing 737 MAX c автоматизированной системой управления полета MCAS, данные которой основывались лишь на одном их двух датчиков угла атаки. Они измеряют наклон самолета.

В Boeing считают, что инциденты 2019 года не следует сравнивать с аварией десятилетней давности, так как доказательств того, что датчик высоты был выведен из строя во время инцидентов на самолетах Lion Air и Ethiopian Airlines, нет.

Ранее Washington Post узнала, зачем Boeing быстро и дешево создавал 737 MAX.