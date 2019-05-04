У ЦБ Эстонии остался один некачественный слиток золота

Глава отдела финансовых рынков Центробанка Эстонии Фабио Филипоцци заявил, что золотой запас страны практически целиком находится в Нью-Йорке. Об этом сообщает ERR.

По его словам, около 256 кг находятся в иностранных банках из соображений безопасности.

Уточняется, что в ЦБ страны находится только один слиток весом 11 кг, стоимость которого составляет примерно €500 тыс. Его чистоты недостаточно для продажи на финансовых ранках, поэтому он расценивается в большей степени как музейный экспонат.

Ранее Россию назвали мировым лидером по закупкам золота.