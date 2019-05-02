Коломойского спросили о возвращении «Приватбанка»

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Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос, собирается ли он добиваться возвращения «Приватбанка». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у него нет таких планов, зато он планирует добиться в суде выплаты компенсации.

До этого суд признал незаконной национализацию банка Коломойского. Однако Нацбанк и Минфин Украины собираются подать апелляцию, заявив, что возвращение банка его экс-владельцам невозможно.

«[Моя] цель — это выяснить правильно или не правильно, то есть ограбили меня или все было чисто и кошерно», — отметил Коломойский.

Он добавил, что рассчитывает получить компенсацию в размере $2 млрд. Компенсацию он готов забрать облигациями, уточнил олигарх.