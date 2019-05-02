ЕС и Турция призвали США отменить санкции против Ирана

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Комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете заявил, что ЕС тревожится из-за введения США нефтяных санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, санкции, предусматривающие эмбарго на импорт нефти Ирана, угрожают сохранению соглашения с Тегераном по атомной программе.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал, чтобы Соединенные Штаты пересмотрели свое решение относительно санкций против Ирана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранской нефти.