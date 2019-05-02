В США российский газ сравнили с дешевым и ненадежным автомобилем

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Министр энергетики США Рик Перри заявил, что поставляемый из России в страны ЕС газ является «дешевым, но ненадежным». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление Перри сделал на бизнес-форуме по энергетике в Брюсселе, когда его спросили о том, почему украинцам следует покупать газ у США, если российский — дешевле.

«Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, «Мерседес»; покупайте дешевый, но ненадежный продукт», — отметил Перри.

Он добавил, что их друзья на Украине могут подтвердить, что «надежности и доступности» в закупках у России нет.

Ранее Перри заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются инструментами «пагубного влияния» России.