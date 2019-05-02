«Дешевый, но ненадежный»: глава минэнерго США о российском газе

Министр энергетики США Рик Перри дал характеристику российскому газу, передает ТАСС.

По его словам, российский газ является «дешевым, но ненадежным». Он ответил на вопрос журналистов о том, почему ЕС должен покупать газ у США, если российский — намного дешевле.

«Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes; покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет», — заявил Перри.

Ранее сообщалось, что тариф на газ для украинского населения с 1 мая снизился.