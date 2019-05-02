Курс евро взлетел

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 54 копейки. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Евро достиг 73,05 рубля.

В последний раз курс евро находился выше уровня 73 рублей 10 апреля текущего года.

На открытии торгов рубль снижался к доллару и евро.