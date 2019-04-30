Минск назвал срок восстановления «Дружбы» после прокачки грязной российской нефти

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили, что полное восстановление трубопровода «Дружба» после прокачки некондиционной российской нефти займет несколько месяцев. Об этом сообщается на сайте компании.

В «Белнефтехиме» уточнили, что в настоящий момент поставки нефти производятся только по одной нитке «Дружбы».

Ожидается, что чистая российская нефть поступит на территорию Белоруссии не ранее ночи 2 мая.

Ранее сообщалось, что «Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной российской нефти.