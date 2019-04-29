В Австрии рассказали о возвращении «империализма США»

Европейские страны вынуждены принимать участие в «экономических войнах» США из-за доктрин ЕС и НАТО, в которых первенство остается за Вашингтоном, пишет австрийское издание Contra Magazin.

Издание рассказывает о возвращении американского империализма после того, как президент США Дональд Трамп потерял свое республиканское большинство в палате представителей конгресса. Однако теперь речь идет о войнах в сфере экономики, которые ведутся с помощью санкций, а не боевых маневров.

Трампу, который до того, как стать главой Белого дома, был бизнесменом, гораздо удобнее «убивать экономическими средствами, а не оружием». Поскольку Соединенные Штаты отказываются от торговых соглашений, реальные «экономические» издержки этих войн фактически несут третьи страны, а не Пентагон, говорится в материале.