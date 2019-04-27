Климкин раскрыл подробности о готовящихся санкциях против России

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Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал о работе дипломатов страны над оказанием политического давления на Россию после решения об упрощении порядка выдачи российских паспортов в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

По словам министра, санкционные ограничения могут коснуться близких Кремлю людей и компаний.

«Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ», — заявил Климкин.

Он добавил, что секторальные или экономические ограничения будут жестче, чем персональные санкции.

Ранее Климкин заявил, что санкции против России из-за упрощения порядка выдачи российских паспортов в Донбассе должны быть секторальными и экономическим.