«Транснефть» заявила, что загрязнение на трубопроводе «Дружба» было умышленным
Компания «Транснефть» заявила, что загрязнение трубопроводе «Дружба» было умышленным, сообщает ТАСС.
В заявлении говорится, что хлорорганика была вброшена в трубопровод через частный «Самаратранснефтьтерминал», который обслуживает несколько малых производителей.
Также в «Транснефти» сообщили, что силовые ведомства в России возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти.
21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России.