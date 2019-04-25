Россиянам хотят запретить ввозить мясные и молочные продукты в страну

Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам привозить в Россию из-за границы молочную и мясную продукцию, усилить контроль ручной клади и багажа при въезде в страну, а также увеличить ответственность за нелегальный провоз такой продукции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что эта мера необходима для защиты от заражения АЧС. Кроме того, в молочной продукции, которая производится не из пастеризованного молока, также могут содержаться возбудители болезней. Согласно предложению, для детского питания и молочных смесей будет сделано исключение.

Уточняется, что в настоящее время с предложением работает Минсельхоз.

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