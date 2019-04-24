Грязная российская нефть скопилась в Белоруссии, сообщают СМИ
Более миллиона тонн поступившей из России загрязненной нефти скопилось на белорусском участке трубопровода «Дружба», сообщает телеканал «Беларусь 1».
По его данным, «сотни тысяч тонн» загрязненной хлором «ядовитой» нефти поступили в Белоруссию и страны Евросоюза (ЕС) из-за «халатности».
Также отмечается, что Белоруссия провела переговоры переговоры по этому вопросу с российской стороной.
«Увы, российские партнеры не смогли дать никакого ответа о том, как собираются разрешать ситуацию», — подчеркнули на телеканале.
Также там добавили, что Россия считает «второстепенными» трудности, возникшие на трубопроводе «Дружба».
Ранее сообщалось, грязная российская нефть дошла до ЕС и Украины.