Грязная российская нефть скопилась в Белоруссии, сообщают СМИ

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Более миллиона тонн поступившей из России загрязненной нефти скопилось на белорусском участке трубопровода «Дружба», сообщает телеканал «Беларусь 1».

По его данным, «сотни тысяч тонн» загрязненной хлором «ядовитой» нефти поступили в Белоруссию и страны Евросоюза (ЕС) из-за «халатности».

Также отмечается, что Белоруссия провела переговоры переговоры по этому вопросу с российской стороной.

«Увы, российские партнеры не смогли дать никакого ответа о том, как собираются разрешать ситуацию», — подчеркнули на телеканале.

Также там добавили, что Россия считает «второстепенными» трудности, возникшие на трубопроводе «Дружба».

Ранее сообщалось, грязная российская нефть дошла до ЕС и Украины.