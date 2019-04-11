Reuters: лидеры ЕС договорились о переносе Brexit

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Лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидеры ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.

Как отмечается, в настоящее время премьер-министру Британии Терезе Мэй не удалось прийти к соглашению с оппозицией по условиям Brexit.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что ЕС готов к Brexit без заключения соглашения.