Reuters: лидеры ЕС договорились о переносе Brexit
Лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, лидеры ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.
Как отмечается, в настоящее время премьер-министру Британии Терезе Мэй не удалось прийти к соглашению с оппозицией по условиям Brexit.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что ЕС готов к Brexit без заключения соглашения.