Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 10.13 мск., индекс поднялся на 0,48%, до 2553,16 пунктов.

Кроме того, на 0,49% вырос индекс РТС, составив 1231,87 пунктов.

Ранее сообщалось, что рубль растет к доллару и евро.

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Также Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году.