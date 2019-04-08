American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX

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Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, компания продлила действия запрета для лайнеров, чтобы обеспечить «большую определенность и избежать срывов полетов».

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Как отмечается, подобное решение приведет к отмене около 90 рейсов American Airlines ежедневно.

Ранее СМИ сообщили, что в корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую.