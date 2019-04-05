«Мне все равно»: Зеленский об имуществе компаний Коломойского

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов относительно того, есть ли у олигарха Игоря Коломойского шанс вернуть себе национализированный ПриватБанк. Об этом сообщает «UA: Первый».

По словам политика, ему все равно, что будет с имуществом Коломойского.

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«ПриватБанк сейчас — государственное учреждение, почему оно должно возвращаться Коломойскому?» — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка».

Как отмечается, судебное решение было связано с выводом денежных средств из «Приватбанка».