CNN: суд дал Маску две недели на уточнение соглашения с регулятором США
Суд в США дал основателю Tesla Илону Маску и федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам две недели на уточнение соглашения о записях в Twitter. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, суд предписал Маску и регулятору провести консультации, чтобы внести уточнения в соглашение.
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Как отмечается, суд также призвал стороны проявить благоразумие, чтобы избежать дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что Маск ответил на обвинения в нарушении соглашения с регулятором США.