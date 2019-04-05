CNN: суд дал Маску две недели на уточнение соглашения с регулятором США

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Суд в США дал основателю Tesla Илону Маску и федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам две недели на уточнение соглашения о записях в Twitter. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, суд предписал Маску и регулятору провести консультации, чтобы внести уточнения в соглашение.

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Как отмечается, суд также призвал стороны проявить благоразумие, чтобы избежать дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что Маск ответил на обвинения в нарушении соглашения с регулятором США.