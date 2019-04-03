Россиянам напомнили о длинных майских каникулах

Пресс-служба Роструда напомнила, что жители России будут отдыхать с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12. Об этом сообщает РИА «Новости».

1 мая в России празднуют День весны и труда, в связи с чем россияне будут отдыхать пять дней подряд - с 1 по 5 мая, а 29 и 30 апреля — рабочие дни.

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Затем в связи с празднованием Дня победы 9 мая россиян ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные: работать будут с 6 по 8 мая, а отдыхать — с 9 по 12.

Более того, в предпраздничные дни — 30 апреля и 9 мая — россияне будут работать на час меньше.

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