Дутерте приказал проверить все сделки Филиппин с бизнесом и другими странами

Филиппинский лидер Родриго Дутерте приказал проверить все сделки, которые правительство заключило с частными компаниями и другими странами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента.

Отмечается, что президент захотел установить, какие из них были заключены «в ущерб государству».

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В агентстве добавили, что в настоящий момент неизвестно, какое количество контрактов будет проверено.

Ранее сообщалось, что Дутерте захотел переименовать Филиппины.