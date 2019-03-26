Пресс-секретарь Медведева пояснил дело против Абызова

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев в курсе дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в составе предыдущего состава, а о его коммерческой деятельности.

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Осипов добавил, что было известно, что Абызову предъявляли претензии его партнеры по бизнесу.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к делу против Абызова.