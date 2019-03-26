Названо самое слабое место российской экономики
Глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина заявила, что самое слабое место российской экономики — «отсутствие внутренних источников длинных денег», передает РИА «Новости».
Она отметила, что это слабое место российской экономики было и до этого.
Набиуллина считает, что российские власти смогли добиться снижения зависимости курса рубля от цены на энергоносители, но на инвесторов все еще влияют колебания валютного курса, который, в свою очередь, зависим от разных геополитических факторов.
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Однако эту проблему может решить формирование собственной инвесторской базы и наличие мощных институциональных инвесторов, добавила она.
Ранее в правительстве нашли способ ускорить рост экономики России.