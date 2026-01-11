Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года

Россия в январе — октябре прошлого года экспортировала удобрений в Соединенные Штаты на максимальную с 2022 года сумму. Это подсчитало РИА Новости, опираясь на информацию американской статслужбы.

Так, за десять месяцев компании из США нарастили закупки удобрений из РФ на 44% в годовом выражении, до $1,359 млрд. Если верить расчетам, сумма стала максимальной с 2022 года, когда российская сторона за десять месяцев поставила в США удобрений на $1,364 млрд.

Благодаря этому Россия за период с января — октября 2025 года сохранила за собой место второго крупнейшего поставщика удобрений в Штаты, уступая по сумме экспорта только Канаде ($3,1 млрд). Тройку лидеров замкнула Саудовская Аравия ($420,6 млн).

На четвертом месте находится Катар ($325,6 млн), затем следует Израиль ($255,7 млн). Чуть меньше США покупают удобрений из Тринидада и Тобаго ($185,9 млн).

Затем по этому показателю следуют Мексика ($181,4 млн), Нигерия ($155,8 млн) и Алжир ($152,9 млн). На десятом месте по поставкам удобрений оказалась Литва ($143,9 млн).

Ранее в Индии уличили США в том, что они сами покупают сырье у России.