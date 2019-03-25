Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина заявила о готовности сдать странам Евросоюза свои подземные хранилища газа (ПХГ) объемом 12 млрд куб. м, передает УНИАН

«Укртрансгаз» предлагает европейским поставщикам газа воспользоваться свободными мощностями украинских ПХГ и создать необходимые дополнительные запасы газа в хранилищах, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей Венгрии», — говорится в сообщении.

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В «Укртрансгазе» отметили, что аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы.

Отмечается, что ПХГ Украины помогут избежать потенциальных угроз энергобезопасности стран ЕС во время прохождения следующего осенне-зимнего периода 2019-2020 года.