Зеленский согласовал назначение нового замкомандующего Воздушными силами

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Павла Елизарова.

Он отметил, что Елизарова в армии знают и его спецподразделение работает эффективно.

Кроме того, президент Украины анонсировал новый подход к применению ПВО.

«То, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств «малой» противовоздушной обороны. Эта система будет преобразована», — уточнил Зеленский.

18 января украинский лидер обратился к союзникам на Западе с просьбой о предоставлении ракет для систем ПВО на фоне ударов ВС РФ.

По его словам, за прошедшую неделю по территории Украины было выпущено «более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов». В связи с этим глава государства потребовал «больше защиты».

17 января Владимир Зеленский сообщил о готовности принять некоторые решения, в том числе кадровые, для оптимизации работы систем ПВО и усиления обороны страны.

Ранее Зеленский назвал приоритеты нового министра обороны Украины.