Общество

Россиянин забил знакомого после ссоры во время застолья

В Тольятти мужчину заподозрили в жестоком избиении знакомого во время застолья
В Тольятти местного жителя заподозрили в жестоком избиении 63-летнего знакомого во время застолья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 января. По версии следствия, мужчины распивали спиртное, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта один из собутыльников избил оппонента, нанося ему удары по голове и телу. Пострадавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили необходимые экспертизы. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее россиянин забил знакомого колуном и вывез на санях к мусорным бакам.

