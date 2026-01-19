Размер шрифта
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

На счету российской команды теперь 1524.52 балла.

Сборная Марокко поднялась на 8-е место после выхода в финал Кубка африканских наций, а победитель турнира Сенегал взлетел на 12-е место. Первую тройку по-прежнему возглавляют Испания, Аргентина и Франция. Следующее обновление рейтинга ФИФа запланировано на 1 апреля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин обсудил с испанским СМИ отстранение сборной России.

