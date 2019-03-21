Citigroup решил продать золото Венесуэлы

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Американский конгломерат Citigroup намерен продать золото Венесуэлы в счет непогашенного кредита. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о кредите на сумму в $1,6 млрд.

Как отмечается, Венесуэла должна была погасить первую часть кредита в размере $1,1 млрд 11 марта.

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При этом Каракас предоставил конгломерату золото для получения кредита.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая фирма помогла президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывезти золото из страны на $900 млн.