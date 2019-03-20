США намерены надолго сохранить пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос не об отмене торговых пошлин в отношении Китая, а об их сохранении на «существенный период времени», передает Reuters.
По мнению Трампа, пошлины помогают Соединенным Штатам в переговорах с Пекином.
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«Мы не говорим о снятии санкций. Мы говорим о том, чтобы оставить их на существенный период времени, потому что мы должны быть уверены, что, если мы заключим сделку, Китай будет соблюдать ее», — сказал Трамп.
Он добавил, что переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются «хорошо».
Ранее Bloomberg узнал о переносе встречи Трампа и Си Цзиньпина.